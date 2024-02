Cagliari, Giulini conferma Ranieri: "Sarà lui l'allenatore fino alla fine della stagione"

Il presidente del Cagliari al termine della sconfitta contro la Lazio

Di: Marco Orrù

Al termine della sconfitta contro la Lazio, il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha parlato in conferenza stampa.

"Sono qui perché nello spogliatoio c'era tanta tensione, nel mister e nell'allenatore, erano tutti devastati e nessuno voleva parlare. Volevamo investire il trend e siamo molto delusi. Ho preferito venire a parlare io dopo diverso tempo e metterci la faccia io. C'è tanta voglia di iniziare un percorso diverso e preparare la partita di Udine. La squadra riprenderà già lunedì per arrivare uniti all'obiettivo. Ranieri è confermato? Piena fiducia nel nostro allenatore. Da questa situazione nessuno meglio di lui può aiutarci ad uscirne. Sarà lui il nostro allenatore fino a fine stagione. Se dovessimo retrocedere sarà con lui. Non per riconoscenza, ma perché è l'unico che può portarci alla salvezza".