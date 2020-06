Dinamo, colpo di scena! Divorzio vicino con Pozzecco

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il coach friulano sarebbe ad un passo dall'addio

Di: Giammaria Lavena

Colpo di scena, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Dinamo Sassari e Pozzecco sarebbero vicinissimi al divorzio. Già da un po’ di tempo si vociferava di un rapporto non esattamente idilliaco fra il coach friulano ed il presidente Stefano Sardara. Pare che il punto di rottura sia arrivato con le cessioni dell’ala statunitense Dwayn Evans, e del play serbo Vasa Pusica.

La voce di un possibile addio ha iniziato a circolare venerdì, quando vari procuratori hanno iniziato ad offrire allenatori al presidente per la panchina sarda. Proprio Sardara a seguito di queste indiscrezioni ha dichiarato al quotidiano milanese: “In questi giorni stiamo valutando se i presupposti che ci siamo dati a febbraio 2019 sono ancora tutti validi per poter proseguire il nostro rapporto professionale, consolidato da una vera amicizia personale che ci lega”.

Tra i possibili sostituti circolano già diversi nomi: Repesa e Bianchi in pole, ma non sarà facile sostituire un allenatore carismatico come Pozzecco, che nella sua esperienza in Sardegna ha saputo conquistarsi fiducia e affetto da parte di tutti, dai giocatori allo staff, passando per i tifosi.