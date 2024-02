Cagliari, accordo col Napoli per Gaetano

Per il Cagliari un nuovo centrocampista

Di: Redazione Sardegna Live

Gianluca Gaetano è pronto a unirsi al Cagliari. Il centrocampista del Napoli vestirà la maglia rossoblù in prestito secco.

Come riportato da Sky i due club hanno raggiunto l'intesa per il trasferimento in Sardegna del giocatore.

Classe 2000, per Gaetano 25 presenze e due gol nell'ultima stagione e mezzo con gli azzurri. Una altro rinforzo sul gong dopo l'arrivo di Yerry Mina dalla Fiorentina.