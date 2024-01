Serie C. Torres a Carrara per un importante scontro di vertice

Orfana di Fischnaller, la Torres cerca il colpo grosso con la Carrarese

Di: Giammaria Lavena

Trasferta impegnativa per la Torres nel 23esimo turno del girone B di Serie C. I sassaresi sono ospiti a Carrara in una sfida di vertice; non inganni la distanza fra le due squadre (Carrarese distante 14 punti): i toscani contano su una rosa di alto livello, fra le migliori del campionato.

Servirà dunque la miglior Torres - cinica e concreta - per tenere il passo di un Cesena, impegnato ad Ancona, che di punti per strada ne sta lasciando veramente pochi. Un'assenza importante per i rossoblù sarà quella di Manuel Fischnaller (squalificato), miglior marcatore della squadra e vicecapocannoniere del torneo.

Così Greco, poco propenso a modificare la formazione titolare, dovrà scegliere se lanciare dal primo Goglino, avanzando Scotto, oppure sopperire alla mancanza del centravanti altoatesino col suo sostituto naturale, Adama Diakité. Poco importa, ad ogni modo, chi scenderà in campo: come detto, a fare la differenza sarà l'atteggiamento.

I carraresi vantano la seconda miglior difesa del campionato, dietro solo al Cesena: non sarà semplice scalfire la retroguardia gialloazzurra. D'altro canto i numeri in attacco non sorridono (appena 22 le reti segnate), nonostante una coppia offensiva di livello, con Giannetti (scuola Juve ed ex Cagliari) e Panico (scuola Genoa, argento e bronzo rispettivamente agli Europei u19 del 2016 e Mondiali u20 del 2017).

Le squadre scenderanno in campo domenica 28 gennaio, alle 16:15. Dopo l'importante successo nel derby gli uomini di Alfonso Greco cercano conferme. Uno snodo importante nella stagione dei torresini, che vogliono lanciare l'ennesimo segnale al campionato.