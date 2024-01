Cagliari-Bologna 2-1, tre punti d’oro nella corsa salvezza

Il Cagliari dopo un mese torna alla vittoria, batte 2-1 il Bologna e conquista tre punti importantissimi

Di: Marco Orrù - Foto di Fabio Murru

Il Cagliari dopo un mese torna alla vittoria, batte 2-1 il Bologna e conquista tre punti importantissimi nella corsa alla salvezza. La partita si era messa male col gol di Orsolini, ma il Cagliari l’aveva raddrizzata quasi subito col primo gol in campionato di Petagna. Nella ripresa un autogol di Calafiori concede la vittoria ai rossoblù che si rialzano in classifica.

LA CRONACA

Ranieri mischia ancora le carte data l’emergenza e propone Scuffet in porta, Zappa e Augello sulle fasce, Wieteska e non Goldaniga insieme a Dossena; Prati in cabina di regia con Makoumbou e Sulemana si suoi lati, Nandez e Viola ad agire dietro Petagna unica punta con Pavoletti inizialmente in panchina. La prima occasione del match è del Bologna al 9’ con Urbanski, tiro da fuori leggermente deviato che Scuffet respinge a lato. All’11’ invenzione di Viola che vede Skorupski poco fuori dai pali, tiro dai 30 metri che però finisce di pochissimo alto sopra la traversa, sarebbe stato un gol magnifico!

Al 24’ il Bologna passa in vantaggio con Orsolini che supera in velocità Augello e si presenta a tu per tu con Scuffet battendolo col sinistro; il Cagliari protesta perché la palla sembrava uscita oltre la linea del campo ma così non è e l’arbitro conferma il gol. Al 31’ però arriva il primo gol in campionato di Andrea Petagna che, lanciato da Dossena, si libera della marcatura di Calafiori, si invola verso la porta di Skorupski, lo salta e lo batte a porta ormai vuota. Molto nervosismo nella parte finale del primo tempo con l’arbitro protagonista di alcune decisioni molto contestate.

All’intervallo Ranieri lascia Augello in panchina, dentro Azzi. Al 50’ il Bologna protesta per un atterramento in area di van Hooijdonk, ma l’arbitro non ravvisa nulla e lascia proseguire. Al 68’ angolo di Viola, la difesa del Bologna respinge, arriva Wieteska che la stoppa e la rimette in mezzo, Calafiori la tocca di quel tanto che basta per fare autogol e portare in vantaggio il Cagliari.

Al 77’ bella azione del Bologna che porta alla conclusione Orsolini, palla fuori, ma l’esterno felsineo era in fuorigioco. All’81’ fuori uno stremato Nandez, dentro Di Pardo. All’83’ Fabbian gira di testa, Scuffet controlla serenamente che la palla finisca fuori. All’86’ fuori Viola e dentro Jankto. All’89’ mischia in area del Cagliari, arriva poi il tiro di Ferguson alto. Cinque minuti di recupero. Nei primi tre il Bologna batte due calci d’angolo pericolosissimi ma la difesa del Cagliari regge bene. Dentro anche Pavoletti e Deiola per Petagna e Makoumbou per gli ultimi minuti. Assalto finale del Bologna ma la partita si chiude con la vittoria dei ragazzi di Ranieri.