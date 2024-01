Serie C. La Torres a Rimini per confermarsi anti-Cesena

I sassaresi ospiti a Rimini cercano un altro importante successo

Di: Giammaria Lavena

La Torres è ospite a Rimini nella 21esima giornata del girone B di Serie C. I sassaresi scenderanno in campo domani alle 16:15 allo stadio Romeo Neri. I padroni di casa affrontano la vicecapolista in cerca di riscatto, dopo un filotto negativo di tre sconfitte.

I rossoblù vogliono invece proseguire il loro percorso, finora eccezionale. Reduci dal rocambolesco successo per 3-2 contro la Recanatese, Scotto e compagni puntano a scavalcare nuovamente il Cesena capolista, che scenderà in campo alle 20:45 in casa della Spal.

Per i sassaresi un test insidioso, contro un Rimini che in passato ha già fermato sul pari Pescara e Perugia e sconfitto la Carrarese. I romagnoli si trovano al momento in 13esima posizione, a metà strada fra i playoff e i playout, e vorranno senz'altro ritrovare il sorriso fra le mura di casa, tentando lo sgambetto a una delle big del campionato.

Particolare attenzione andrà fatta a Morra, autore di 9 gol in campionato finora, uno in meno dei capocannonieri Shpendi e Volpicelli. Dal canto suo Alfonso Greco può contare sui numeri del tridente Ruocco-Scotto-Fischnaller, che conta in totale la bellezza di 21 reti.

Un'altra importante sfida per i torresini, che vogliono arrivare al derby con l'Olbia in striscia positiva. Per farlo servirà una prova concreta e di carattere, dove importante sarà sfruttare appieno le occasioni per evitare di complicare la gara come successo più volte nelle ultime settimane.

Foto Instagram: @seftorresofficial