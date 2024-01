Il derby fra Torres e Olbia verrà trasmesso in chiaro su Rai2

Il derby isolano verrà trasmesso in diretta nazionale sulle reti Rai

Di: Redazione Sardegna Live

Verrà trasmesso in chiaro su Rai2 il derby isolano fra Torres e Olbia, che si disputerà domenica 21 gennaio alle ore 16. La rai dà così continuità al progetto avviato con Serie C Now, con il terzo appuntamento stagionale trasmesso in chiaro.

"Sarà il terzo appuntamento, targato Serie C NOW, che verrà trasmesso in diretta su Rai 2 di domenica pomeriggio, dimostrazione di crescita e visibilità di un campionato che attira milioni di tifosi, coinvolgendo 60 città italiane e 18 diverse regioni", si legge sul sito della Lega Pro.

"Lega Pro e Rai ancora insieme nella stagione sportiva 2023/2024 per una straordinaria vetrina sulla Serie C NOW, sempre in diretta su Sky ed in streaming su NOW, per alimentare la passione ed il seguito in termini di pubblico", conclude la nota.