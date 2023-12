La Dinamo ospita Venezia capolista. Al Palaserra arriva l'ex Spissu

A Sassari la Dinamo cerca punti salvezza contro un grande Venezia

Di: Redazione Sardegna Live

La Dinamo ospita a Sassari la capolista Venezia nell'ultimo match del 2023. Una giornata di grandi ritorni al PalaSerradimigni, su tutti quello di Marco Spissu.

Non solo il talento sassarese, ex biancoblu anche Tessitori e Brooks. Un test impegnativo per gli uomini di Piero Bucchi, che ha bisogno di punti per allontanare la zona retrocessione.

La Rayer comanda la classifica a 20 punti, alla pari con Brescia. Il doppio dei sassaresi che, in 13esima posizione, ne contano 10. La gara avrà inizio alle 19:30.