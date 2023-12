Calcio, Promozione: l'Alghero chiude il 2023 con una vittoria

1-0 contro il Luogosanto, terza vittoria consecutiva per i giallorossi

Di: Redazione Sardegna Live

L'Alghero chiude nel migliore dei modi il 2023, con una vittoria che consente di consolidare il terzo posto e avvicinarsi alla vicecapolista: 1-0 sul campo del Luogosanto nella 14ª gara di andata del girone B di Promozione.

Per i giallorossi si tratta del terzo successo consecutivo. Altri tre punti che consentono intanto di consolidare il terzo posto ma anche avvicinarsi all’attuale vicecapolista Usinese.

Buon approccio alla partita della squadra di mister Giandon, che cerca sin da subito la via del gol. Al 5' Meloni impegna il portiere di casa poi è Baraye a rendersi pericoloso in due occasioni, senza però avere troppa fortuna. Al 35' ci prova capitan Mereu con la sua specialità, il calcio di punizione, ma la palla finisce poco sopra la traversa. È il preludio al gol che arriva neanche un minuto dopo: punizione dello stesso Mereu nel cuore dell'area di rigore e Meloni, difensore del Luogosanto, mette dentro la propria porta.

Nella ripresa la partita si incattivisce un pò, le due squadre restano in dieci (tra i giallorossi espulso Baraye) ma l'Alghero mantiene la calma e gestisce il risultato senza rischiare troppo. Ancora un risultato positivo, un toccasana per Mereu e compagni che ora possono godersi le festività natalizie ma con un occhio rivolto alla ripresa del campionato, il 6 gennaio, quando al “Pino Cuccureddu” arriverà il Sennori per uno scontro d’alta classifica.