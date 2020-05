Formula1. Sebastian Vettel lascia la Ferrari: la conferma è arrivata nella notte

Vettel: “Auguro il meglio al Cavallino, ora mi prendo tempo per decidere il mio futuro”

Di: Redazione Sardegna Live

Alla fine dell’anno le strade della Ferrari e di Sebastian Vettel si divideranno. Il divorzio è stato annunciato questa notte dalla stampa tedesca e confermato in mattinata dal Cavallino. Nella nota si precisa che le parti hanno deciso di non estendere il contratto.

Il pilota 32enne ha voluto ringrazia la Ferrari per il percorso svolto in questi anni: “Il mio rapporto con la Scuderia Ferrari terminerà alla fine del 2020. In questo sport per riuscire ad ottenere il massimo bisogna essere in perfetta sintonia ed io e la squadra abbiamo realizzato che non esiste più una volontà comune di proseguire insieme oltre la fine di questo campionato. In questa comune decisione non entrano in alcun modo in gioco aspetti economici”.