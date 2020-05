I giocatori del Cagliari rinunciano allo stipendio di aprile

La transazione comporterà una riduzione dello strumento della cassa integrazione per i dipendenti della società

Di: Redazione Sardegna Live

I giocatori del Cagliari rinunciano alla mensilità di aprile. La società ha trovato l'accordo con tutti i calciatori della prima squadra.

Il presidente Tommaso Giulini ringrazia gli atleti che hanno sottoscritto l'accordo "per la sensibilità dimostrata nel voler concretamente contribuire a tutelare la società, in un periodo particolarmente complicato e di difficile previsione in merito alla evoluzione futura".

Come richiesto anche dai firmatari, questo comporterà una drastica riduzione dello strumento della cassa integrazione per i dipendenti della società rossoblù.