Il Cagliari ospite a Napoli cerca conferme

Sulle ali dell'entusiasmo i rossoblù saranno ospiti questo pomeriggio al Maradona, dove affronteranno i campioni in carica

Di: Redazione Sardegna Live

Dopo l'entusiasmante successo contro il Sassuolo, il Cagliari va a Napoli in cerca di conferme. In casa dei campioni d'Italia servirà una prestazione solida e coraggiosa, ma i rossoblù, ripartendo dalle proprie certezze, hanno le carte in regola per far bene.

Ad attendere Ranieri ci sarà Walter Mazzarri, la cui ultima esperienza prima di tornare in panchina a Napoli risaliva proprio al periodo cagliaritano, tutt'altro che fortunato. Il fischio d'inizio questo pomeriggio alle 18, al Maradona.

Ancora alcuni nodi da scogliere per il tecnico capitolino, soprattutto in attacco, dove potrebbe arrivare la conferma dal primo minuto per Lapadula (da valutare l'impiegabilità dopo l'intervento per la riduzione alle ossa nasali dopo la frattura rimediata contro il Sassuolo), ma stavolta potrebbe essere affiancato da Luvumbo al posto di Oristanio. I ballottaggi sono rispettivamente con Petagna e, appunto, il nazionale azzurro under 21.

Ballottaggio anche fra Zappa e Hatzidiakos (con il greco in difesa passaggio al 3-4-1-2), mentre gli altri posti dovrebbero essere quasi certi, con Goldaniga e Dossena davanti a Scuffer e a centrocampo Augello, Nandez, Makoumbou e Prati, con Viola dietro le due punte.

Assente per infortunio Shomurodov, che ha rimediato una frattura al secondo metatarso del piede sinistro.