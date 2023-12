Cagliari, Lapadula operato dopo rottura setto nasale

Il bomber del Cagliari si è infortunato contro il Sassuolo

Di: Redazione Sardegna Live, foto Instagram Lapadula

Naso rotto per Lapadula dopo la partita al cardiopalma contro il Sassuolo. Oggi l'attaccante del Cagliari si è sottoposto a un intervento chirurgico in seguito al trauma contusivo riportato ieri sera alla Domus. L'operazione ha riguardato la riduzione della frattura delle ossa proprie nasali.

L'intervento è stato eseguito dal dottor Luca Maria Moricca, nel reparto di chirurgia maxillo-facciale dell'ospedale Santissima Trinità di Cagliari, ed è perfettamente riuscito. Ma per Lapadula è a rischio la trasferta di Napoli in programma sabato prossimo.

Il giocatore era stato operato al naso già la scorsa estate ed è rientrato in campo nelle settimane scorse (dopo lo stop per un altro infortunio) con una maschera. Ieri contro il Sassuolo, però, non indossava la protezione. Dopo essere stato colpito al naso, Lapadula ha chiesto a Ranieri di continuare a giocare nonostante il sangue colasse dal naso.

Il mister lo ha accontentato e il destino gli ha dato ragione: in pieno recupero Lapadula ha segnato la rete del provvisorio pareggio. Pochi minuti più tardi è arrivato il bis di Pavoletti.