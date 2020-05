Cagliari riapre centro sportivo, allenamenti dal 18

La società si prepara a ripartire

Di: Ansa

C'era anche l'esterno rossoblù Luca Pellegrini a bordo dell'aereo diretto a Cagliari e tornato ieri notte a Fiumicino per nebbia. Il giocatore, insieme agli altri passeggeri, è potuto comunque ripartire stamattina dalla Capitale ed è in Sardegna per riprendere gli allenamenti. Quando? Ancora non c'è una data ufficiale, ma il club si prepara ad accogliere i giocatori già dalla prossima settimana.

In teoria il via libera alla riapertura del centro sportivo di Assemini e agli allenamenti individuali c'è già dopo l'ultima ordinanza della Regione. Ma la linea del club di Tommaso Giulini è quella di aspettare il protocollo sanitario e regole certe anche per gli aspetti legali e contrattuali in vista della ripresa. La data ipotetica per la ripresa potrebbe essere quella del 18 maggio.

I giocatori sono quasi tutti a Cagliari: Walukiewicz è tornato dalla Polonia nei giorni scorsi, ora c'è anche Pellegrini. L'unico lontano è Olsen, in Svezia: anche lui pronto a prendere il primo volo per l'Italia non appena sarà data la lista dei convocati per la ripresa delle sedute, prima individuali e poi di gruppo. In attesa del protocollo sanitario è dato per scontato che tutti i giocatori saranno sottoposti a una visita medica per escludere la presenza di casi di coronavirus.

Giulini nelle scorse settimane aveva chiesto regole chiare prima di iniziare. E ora tutti aspettano di conoscere nel dettaglio le tappe della procedura. Prudenza, ma anche una corsa contro il tempo per essere pronti: qualche squadra di A è già partita con i primi allenamenti.