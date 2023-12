Torres, Fischnaller calciatore del mese della Serie C

Il riconoscimento dell'Associazione Italiana Calciatori

Di: Redazione Sardegna Liveq

Manuel Fischnaller è stato eletto calciatore del mese della Serie C. Il centravanti della Torres è stato grande protagonista nelle ultime settimane, siglando due doppiette consecutive che hanno regalato ai sassaresi importanti successi. La premiazione da parte dell'Associazione Italiana Calciatori, che ha condiviso il riconoscimento sui social.

"Un novembre da incorniciare, con la Torres Sassari seconda nel girone C ad appena due punti dalla capolista Cesena. Manuel Fischnaller a novembre è stato assoluto protagonista con due doppiette contro Vis Pesaro e Gubbio ad una settimana di distanza. Vince il premio di “Calciatore del mese” per la Serie C davanti a Galuppini e Murano con il 53% delle preferenze", si legge.

"Constante riferimento dei compagni, Fischnaller mette a disposizione della Torres un notevole bagaglio di esperienza nella categoria. Questa è la sua sedicesima stagione tra i professionisti e la sua sicurezza si vede non solo dalla presenza in campo e dai risultati della Torres ma anche dall’importanza che i suoi compagni gli attribuiscono".