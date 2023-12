Calcio: Nainggolan sbarca in Indonesia, giocherà nel Bhayangkara

Di: Redazione Sardegna Live

Radja Nainggolan, ex centrocampista di Cagliari, Roma e Inter, volerà in Indonesia, paese di provenienza di suo padre, dove ha firmato un contratto con il Bhayangkara, come reso noto dallo lo stesso club attraverso un post su Instagram.

"Welcome King", si legge postando a margine di una foto che lo ritrae seduto su un trono e con una corona in testa. E tra i like riferiti a questo post, c'è anche quello di Daniele De Rossi, ex compagno di squadra di Nainggolan nella Roma e poi suo allenatore nell'avventura, poco felice, alla Spal.

Così il 35enne 'Ninja', com'era soprannominato ai tempi della Roma e poi dell'Inter, torna a giocare dopo quattro mesi di inattività: lo attende un compito impegnativo, quello di risollevare le sorti della sua nuova squadra visto che il Bhayangkara si trova all'ultimo posto in classifica del campionato indonesiano.

Foto: profilo Instagram club Bhayangkara