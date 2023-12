Lazio-Cagliari 1-0, errori e ingenuità: rinviata ancora la prima vittoria in trasferta

Il Cagliari sconfitto dalla Lazio per 1-0

Di: Marco Orrù

Il Cagliari viene sconfitto dalla Lazio per 1-0 e deve rinviare ancora l’appuntamento con la prima vittoria stagionale in trasferta.

I rossoblù devono recriminare per i loro errori che hanno portato i biancocelesti in vantaggio a inizio gara e addirittura col vantaggio di un uomo per 2/3 della partita per l’espulsione evitabile di Makoumbou.

I ragazzi di Ranieri sono però rimasti in partita fino alla fine e nel finale hanno rischiato di pareggiare prima con Pavoletti e poi con Oristanio. Il terz’ultimo posto ora è in solitaria dopo il pareggio dell’Empoli a Genova nel pomeriggio.



LA CRONACA



Mister Ranieri come al solito scompiglia le carte: Scuffet in porta, difesa a tre con Goldaniga, Dossena e Hatzidiakos; Zappa e Azzi sulle fasce, Prati in cabina di regia con Makoumbou al fianco, Viola dietro le punte Petagna e Lapadula.



La Lazio dopo 8’ è già in vantaggio: ingenuità di Hatzidiakos che difende male la palla su Lazzari, il terzino destro mette palla al centro e Pedro è più svelto di tutti a buttarla dentro. Al 13’ altro errore di Hatzidiakos (anche ammonito) che concede una punizione dal limite, calcia Luis Alberto e Scuffet deve respingere in tuffo.

Al 19’ prima palla gol del Cagliari: cross di Goldaniga e colpo di testa di poco a lato di Lapadula. Al 23’ contropiede della Lazio, Immobile serve in mezzo Pedro che prova a prendere in contropiede Scuffet, ma il portiere rossoblù resta in piedi e ci mette la manona per bloccare il tiro dello spagnolo.

Al 26’ Makoumbou ferma la corsa verso la porta di Guendouzi e l’arbitro lo ammonisce: il Var però lo richiama per espellere il congolese considerato ultimo uomo e quindi il Cagliari resta in dieci. Ranieri al 32’ corre ai ripari e inserisce Sulemana e Luvumbo al posto di Lapadula e Hatzidiakos. Il primo tempo scorre fino alla fine senza ulteriori sussulti.



All’intervallo Ranieri cambia ancora: dentro Oristanio e fuori Viola. La prima chance della ripresa è della Lazio con Immobile, tiro-cross che né Guendouzi, né Isaksen sanno tramutare in gol. Al 53’ si fa vedere in avanti il Cagliari ma il tiro di Prati da fuori finisce abbondantemente a lato.

Al 71’, dopo una fase di stallo del match, il neo entrato Castellanos ha l’occasione per raddoppiare ma il suo tocco sotto porta è neutralizzato da Scuffet. Appena poco prima Patric era stato bravissimo a salvare di testa un facile tap-in di Goldaniga appostato dietro di lui.

Al 74’ ancora l’argentino ha l’occasione di fare gol ma Sulemana è prodigioso nel smorzare il suo tiro a tu per tu con Scuffet. All’82’ dentro Nandez e fuori Goldaniga, acciaccato. All’88’ dentro anche Pavoletti per l’assalto finale, fuori Prati.

Al 91’ clamorosa occasione del Cagliari: cross di Luvumbo e colpo di testa diretto in gol di Pavoletti ma Provedel compie un miracolo e devia in corner. Al 94’ altra grande chance per il Cagliari: retropassaggio corto di Lazzari, arriva Oristanio ma non riesce a calciare verso la porta di Provedel e la sfera finisce fuori. È l’ultima occasione della partita.