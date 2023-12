Alle 18 Lazio-Cagliari: Ranieri in "missione" all'Olimpico

I rossoblù alla ricerca dei tre punti contro una Lazio reduce dal successo in Champions

Di: Redazione Sardegna Live

Questo pomeriggio alle 18 il Cagliari scende in campo all'Olimpico. Dall'altra parte una Lazio in forte crisi, rigenerata però dal successo in Champions League che assicura ai biancocelesti il passaggio dei gironi.

Proprio l'impegno europeo dei capitolini potrebbe giocare a favore dei ragazzi di Claudio Ranieri, che affronteranno una squadra che certamente ha bisogno di ritrovare il successo in campionato, ma che potrebbe risentire degli impegni infrasettimanali, come già accaduto più volte nel corso della stagione.

Per i rossoblù un recupero importante: Nahitan Nandez è di nuovo disponibile e potrebbe partire dal primo minuto, ballottaggio con Zappa. In porta confermato l'ormai titolare Scuffet. Probabile difesa a tre con Goldaniga, Dossena e Hatzidiakos.

Oltre al duello per una maglia fra Zappa e Nandez (il primo leggermente favorito), si contendono il posto da titolare anche Viola e Mancosu, con Prati e Augello sicuri di un posto. Davanti Oristanio e Luvumbo, ma occhio a Lapadula.

Dopo il pareggio col Monza i rossoblù inseguono un successo che darebbe una scossa importante alla squadra, che nelle ultime settimane ha risalito la china, ma che naviga ancora nelle zone calde della parte bassa della classifica. Claudio Ranieri in "missione" nella sua Roma, sponda biancazzurra.