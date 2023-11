Basket: Dinamo vince contro Scafati 79-76 dopo il ritiro forzato

Di: Redazione Sardegna Live

La Dinamo , dopo le due sconfitte incassate la scorsa settimana e dopo il ritiro forzato a Nuoro, sabato sera ha battuto Scafati , superata al PalaSerradimigni per 79-76. Una vittoria, la terza in Lega A, ottenendo senza il play titolare Stanley Whittaker , ufficializzare assente perché febbricitante, in odore di taglio.

Finora le sue prestazioni sono state altamente deludenti, non essendo mai riuscito a dare alla squadra la guida ei punti di cui ha bisogno. La società già da giorni si sta guardando attorno per trovare un sostituto , ma prima deve riuscire a piazzare Whittaker sul mercato. Contro Scafati la sua assenza non si è fatta sentire, anzi, senza lui in campo la squadra ha girato meglio in attacco ed è stata più solida in difesa.

Determinante per la vittoria è stata un'altra prestazione super del centro francese Stéphane Gombauld, che ha messo a referto 20 punti, 8 rimbalzi e ben 6 stoppate. Giornata sugli scudi anche per il capitano Stefano Gentile, l'ala greca Charalampopoulos e la guardia Kruslin, superbo in difesa e finalmente prolifico anche in attacco. Domenica la Dinamo sarà impegnata nel lunch match delle ore 12: al PalaSeradimigni affronterà la corazzata Olimpia Milano, alla ricerca di una vittoria che consacri l'uscita definitiva da una lunga crisi.