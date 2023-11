Un, due, tre Torres: Fischnaller e Ruocco regalano i 3 punti

I rossoblù dominano la partita e dopo la doppietta di Fischnaller chiude i conti Ruocco: la Torres torna in vetta

Di: Giammaria Lavena

La Torres ospita il Gubbio al Vanni Sanna nel match delle 14. Dirige la gara Eugenio Scarpa della sezione di Collegno. I rossoblù inseguono la vetta dopo il pesante successo del Cesena in casa del Pescara: tre punti riporterebbero i sassaresi in testa a pari punti coi romagnoli. Dopo la lunga squalifica mister Greco recupera e rilancia dal 1’ il capitano Gigi Scotto. Fra i pali il solito Zaccagno e in difesa la coppia Antonelli-Dametto, ai lati Idda e Liviero. A centrocampo Mastinu con Giorico e Zecca, tridente offensivo completato da Fischnaller e Ruocco. Un lungo applauso accompagna l’inizio del match, in memoria della giovane Giulia Cecchettin e di tutte le vittime di femminicidio.

PRIMO TEMPO

Parte aggressiva la Torres con una conclusione dopo pochi secondi di Giorico dal limite dell’area, su respinta della difesa avversaria, palla di poco al lato. Al 5’ doppia chance per i rossoblù: prima Scotto su punizione costringe Vettorel a respingere in corner, sugli sviluppi del calcio d’angolo Dametto sfiora di testa il gol. Un minuto più tardi, Zecca raccoglie un cross in area e centra la traversa. E’ il preludio al gol del vantaggio che arriva all’8’: lancio millimetrico di Giorico, Fischnaller si inserisce fra le maglie avversarie e con un preciso diagonale trafigge Vettorel. Al 10’ primo squillo del Gubbio: Zaccagno reattivo respinge sopra la traversa una conclusione dalla distanza di Udoh. I sassaresi non danno respiro agli avversari, e all’11’ Ruocco scappa via sulla fascia e imbuca Mastinu che, da dentro l’area, non inquadra la porta e spedisce al lato. Al minuto 18 arriva il raddoppio: serie di scambi sulla trequarti, Ruocco riceve e serve Fischnaller che con un preciso diagonale dal limite supera ancora Vettorel e sigla la doppietta personale.

Il doppio vantaggio sembra aver dato tranquillità alla Torres, che abbassa i ritmi e gestisce il possesso, mentre il Gubbio non riesce ad affondare. Al 28’, dopo uno scontro a centrocampo Idda rimedia il primo giallo del match. 30’ Fischnaller riceve in area e appoggia per Mastinu che da pochi metri trova il riflesso dell’estremo difensore gubbiese, Torres a un passo dal 3-0. Un minuto più tardi ancora rossoblù pericolosi: contatto in area e Ruocco cade a terra, ma il direttore di gara lascia correre fra le polemiche. Fischnaller ancora pericoloso: al 36’ di petto addomestica un lancio di Giorico e si gira calciando al volo, la palla sfiora l’incrocio dei pali, grande giocata del 20 rossoblù. Secondo giallo del match al 38’, stavolta per il Gubbio: Portanova colpisce Scotto da dietro e lo stende, non ha dubbi l’arbitro. Al 41’ Ruocco riceve in area e serve l’accorrente Zecca che, da posizione ottimale, non riesce a inquadrare lo specchio. Al 43’ è sempre Udoh a creare pericoli nell’area della Torres, l’ex Olbia raccoglie un filtrante in area e calcia da posizione defilata, Zaccagno è ancora reattivo e respinge col piede.

Le squadre entrano negli spogliatoi sul 2-0. Una Torres padrona del campo detta i ritmi di gioco partendo fortissimo ed entrando in gestione del possesso dopo il raddoppio di Fischnaller. 45’ ricchi di occasioni, dove i rossoblù sono più volte andati vicini al gol. Gubbio pericoloso in due occasioni, con Udoh che entrambe le volte ha trovato la pronta risposta di Zaccagno. Sponda Torres bene tutti i reparti.

SECONDO TEMPO

Le squadre rientrano in campo, nessun cambio da parte degli allenatori. Nelle prime battute del secondo tempo la Torres gestisce il possesso e comanda il gioco, il Gubbio attende ordinato nella propria metà campo. Al 50’ Casolari stende Ruocco e rimedia il primo giallo della ripresa. Gli ospiti provano a rendersi pericolosi al 59’: su cross da punizione Antonelli è decisivo allontanando il pericolo di testa. Fase di gioco piuttosto caotica, tanti i duelli a centrocampo, le due squadre faticano a trovare la manovra. Al 63’ ancora un giallo per il Gubbio: il neoentrato Montevago interviene duro su Dametto e rimedia il giallo. Al 66’ la Torres trova la prima fiammata della ripresa: Ruocco a campo aperto serve Zecca, doppia finta sul difensore e destro a incrociare, ma Vettorel gli nega il 3-0.

A metà secondo tempo il Gubbio sembra non avere energie né idee per reagire, i sassaresi non concedono sbocchi e appena possibile creano pericoli in ripartenza. Al 73’ mister Greco inserisce forze fresche: entra Cester ed esce Scotto, lungo applauso per il capitano, acclamato da tutto lo stadio. La Torres passa a due punte. Al 75’ Dametto rimedia un giallo per fallo tattico, dopo aver fermato una pericolosa ripartenza avversaria. Due minuti più tardi stessa sorte per Frey: il giocatore gubbiese atterra Liviero interrompendo un contropiede. All’80’ doppio cambio Torres: esce Giorico, autore dell’assist sul primo gol, ed entra Kujabi, mentre Zecca lascia il posto a Fabriani.

All’85’ arriva il meritato 3-0 dei padroni di casa: Ruocco in pressione approfitta di una disattenzione di Portanova, ruba palla e si invola verso la porta di Vettorel saltandolo e depositando in rete. Stadio in festa e doppio cambio: Nunziatini e Goglino danno respiro a Ruocco e Mastinu che lasciano il campo fra gli applausi. Al 91’ il Gubbio trova il gol della bandiera: Di Gianni scatta alle spalle dei difensori e super Zaccagno siglando il 3-1.

La Torres gioca col cronometro e qualche secondo più tardi arriva il triplice fischio. Un successo di carattere per i sardi che rispondono al Cesena e riprendono la vetta della classifica. Fischnaller alla seconda doppietta consecutiva, Ruocco ancora decisivo. Mister Greco sorride e trova il terzo successo di fila in campionato. Prossimo avversario la Fermana.