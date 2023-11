Cagliari-Monza 1-1, Dossena illude, Maric riporta sulla terra i rossoblù

Dopo il vantaggio del primo tempo, i rossoblu sono stati raggiunti nella ripresa dai brianzoli

Di: Marco Orrù - foto di Fabio Murru

Sfuma la vittoria per il Cagliari di Ranieri che pareggia 1-1 contro il Monza dopo essere passato in vantaggio con Dossena nel primo tempo ed avendo creato diverse occasioni per il raddoppio nella prima frazione. Nella ripresa pero il ritorno del Monza che ha pareggiato con Maric e ha poi sfiorato il gol del raddoppio, soprattutto nel finale. Un pareggio giusto che muove, seppur di poco, la classifica del Cagliari.

LA CRONACA

Ranieri schiera la difesa a tre con Hatzidiakos che affianca Dossena e Goldaniga nel pacchetto arretrato; Makoumbou con Prato in cabina di regia, Augello e Zappa sugli esterni; Viola dietro Petagna e Luvumbo.

Il Monza inizia subito all’attacco e dopo tre minuti Scuffet deve fare gli straordinari per sventare un colpo di testa di D’Ambrosio diretto sotto la traversa. La risposta del Cagliari dopo 5’ è in un tiro al volo però debole di Luvumbo che finisce tra le braccia di Di Gregorio. Allo scoccare del nono minuto, percussione centrale di Viola e conclusione col sinistro, Di Gregorio in corner. Sul calcio d’angolo seguente arriva il gol del Cagliari: colpo di testa di Goldaniga, miracolo del portiere, arriva Dossena che ribadisce in gol per il vantaggio rossoblù. Al 15’ altra grande chance per il Cagliari, ma Zappa non arriva all’appuntamento col gol ciccando di testa un pallone invitante. Al 25’ una furiosa mischia in area di rigore monzese rischia di portare al raddoppio del Cagliari che però né con Hatzidiakos né con Prati riesce a metterla dentro, con Di Gregorio bravo e fortunato. Al 33’ contropiede pericoloso del Monza che si conclude con un colpo di testa di Colombo a lato, ma lo sviluppo dell’azione ha creato più di un grattacapo alla difesa rossoblù. Al 38’ Birindelli si incunea in area rossoblù, calcia col destro, Scuffet si tuffa e respinge in corner. Proprio allo scadere del primo tempo una punizione di Viola colpisce l’esterno della rete dando l’illusione del gol ai tifosi già pronti a festeggiare. Il primo tempo si chiude così.

Nella ripresa è il Monza, così come nel primo tempo, ad avere la prima chance, con un tiro un po’ a caso di Mota che però prende la traversa con Scuffet che è sembrato sorpreso di questa strana traiettoria. Al 59’ colpo di testa fuori di Petagna, ostacolato da Caldirola. Al 61’ il Monza pareggia con un colpo di testa preciso del neo entrato Maric. Al 73’ dentro Oristanio e Jankto, fuori Goldaniga e Viola. Al 77’ dentro Pavoletti e Lapadula, fuori Luvumbo e Petagna. All’84’ pericolosissimo tiro da fuori di Gagliardini e Scuffet con una grande parata devia in corner. Ultimo cambio in casa Cagliari, dentro Azzi e fuori Augello. Al 90’ Lapadula ha la palla della vittoria, ma su cross di Azzi spara alto da buonissima posizione. Quattro minuti di recupero. Al 91’ altra furiosa mischia in area di rigore del Monza ma nessun rossoblù è bravo e reattivo per trovare la stoccata vincente. Al 94’ Ciurria penetra in area dalla destra, tiro-cross e traversa incredibile! È l’ultima emozione del match che finisce in pareggio.