Il Cagliari ospita il Monza: le probabili scelte di Ranieri

I rossoblù alla ricerca di punti dopo la sconfitta con la Juventus

Di: Redazione Sardegna Live

Il lunch match di domenica 26 novembre vedrà il Cagliari scendere in campo. Di fronte il Monza di Palladino, una delle squadre rivelazione del campionato.

Dopo la sconfitta contro la Juventus, Ranieri vuole riprendere la striscia positiva partita con la scoppiettante rimonta contro il Frosinone, a cui sono seguiti altri due successi in coppa e campionato.

Pesa ancora l'assenza di Nandez, ma potrebbe tornare Oristanio. Ranieri dovrebbe confermare il 4-3-1-2 con davanti Luvumbo e Petagna, e Lapadula pronto a subentrare.

Fra i pali Scuffet e in difesa Zappa, Dossena, Goldaniga e Augello. In cabina di regia Prati, affiancato da Makoumbou e Jankto. Alle spalle delle due punte Viola, in un ottimo momento di forma. Il fischio d'inizio alle 12:30, all'Unipol Domus.