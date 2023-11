Fishow! La Torres trionfa a Pesaro in extremis

Un super Fischnaller regala il successo alla Torres: doppietta e gol decisivo al 95'

Di: Redazione Sardegna Live

La Torres trionfa nel segno di Manuel Fischnaller. La doppietta del centravanti regala il successo in rimonta ai rossoblù sul campo del Vis Pesaro.

Il primo tempo si era concluso col parziale di 1-0, ma nella ripresa i sassaresi hanno assediato la metà campo avversaria e, dopo il pareggio al 66' con Fischnaller, il bomber altoatesino ha trovato il gol del raddoppio al 95', dopo essersi visto strozzare l'urlo in gola dieci minuti prima, quando un gol praticamente già fatto è stato salvato sulla linea.

Un successo di vitale importanza per gli uomini di mister Greco, che riagganciano il Cesena in vetta alla classifica e lanciano un chiaro segnale agli avversari: la Torres non ha intenzione di cedere.

La lotta al vertice si fa sempre più avvincente e il prossimo 17 dicembre Torres e Cesena si fronteggeranno in un imperdibile scontro diretto.