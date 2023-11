Il Cesena vince e riacciuffa la Torres in testa alla classifica

Si infiamma la lotta al vertice: Torres e Cesena appaiate in vetta a 30 punti

Di: Redazione Sardegna Live

Dopo una lunga fuga in solitaria la Torres torna a condividere la vetta della classifica nel girone B di Serie C. A riacciuffare i sassaresi è il Cesena, che nel recupero della 10ª giornata disputatosi ieri a Chiavari si è imposto sull'Entella per 0-1.

Rossoblù e bianconeri sono adesso appaiati in testa a 30 punti, coi romagnoli in vantaggio per differenza reti (+22 contro il +11 della Torres). Inseguono Perugia a 24, Carrarese a 23, Pescara e Recanatese a 21.

Si infiamma così la lotta al vertice. I prossimi appuntamenti vedranno i ragazzi di mister Greco impegnati contro Pesaro, Gubbio, Fermana e Arezzo, prima dell'attesissima sfida proprio contro il Cesena il 17 dicembre.

Foto Sef Torres e Cesena FC