Calcio: Italia-Macedonia, da La Russa a Fiorello e Rivera in tribuna a tifare gli azzurri

Roma, 17 nov. (Adnkronos) - Dal presidente del Senato Ignazio La Russa al ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, fino al conduttore e showman Fiorello, tutti questa sera in Tribuna allo Stadio Olimpico di Roma per sostenere gli azzurri di Luciano Spalletti contro la Macedonia del Nord, in una gara decisiva per la qualificazione ai prossimi Europei di calcio del 2024. Saranno presenti anche diversi parlamentari, l'ex sindaco di Roma Walter Veltroni e personaggi dello spettacolo come Gigi Marzullo, Giovanni Floris e il cantante Briga. Ovviamente presenti i vertici della Figc con il presidente Gabriele Gravina e quelli del Coni con Giovanni Malagò e il segretario generale Carlo Mornati, oltre a diversi rappresentati del mondo del calcio, e tante ex glorie azzurre come Marco Amelia, Angelo Peruzzi, Simone Perrotta, Angelo Di Livio, Gianluca Zambrotta, Marco Tardelli, Giancarlo Antognoni, Gianni Rivera e Giancarlo De Sisti.