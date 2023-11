Gianfranco Zola nella Hall of Fame del calcio italiano

"E' il coronamento della mia carriera"

Di: Redazione Sardegna Live

Gianfranco Zola è stato inserito nella Hall of Fame del calcio italiano. Il fuoriclasse di Oliena si aggiunge così alle stelle del firmamento azzurro. Un importante riconoscimento dopo una carriera che lo ha visto protagonista, oltre che in azzurro, prima in Italia, dagli esordi con la Nuorese fino alla consacrazione a Parma, passando per le brillanti esperienze con Torres e Napoli, poi in Inghilterra, dove grazie alle sue prodezze con la maglia del Chelsea è entrato per sempre nei cuori dei tifosi blues e degli appassionati del football britannico, per poi concludere la sua carriera in Sardegna, con la maglia del Cagliari.

"E' un giorno fantastico - ha commentato "Magic Box"-. E' come un sogno che si avvera. Ho iniziato a 16 anni, la mia più grande ispirazione è stata vedere l'Italia vincere il Mondiale dell'82, e sognavo un giorno di poter essere qualcuno nel calcio: questo è uno dei più grandi riconoscimenti ricevuti".

"Sono molto fiero e riconoscente a quelli che hanno scelto di darmi questo premio, ai miei genitori e alla mia famiglia, e a tutti quegli allenatori e giocatori che mi sono stati vicini nel percorso. Spero - ha concluso Zola - che la mia storia sia d'esempio anche per qualche altro giovane che è partito dalla prima categoria". 

Foto Instagram @azzurri