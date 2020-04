Torres e Smeraldina insieme per la mensa della Chiesa dei Cappuccini

Consegnate confezioni d’acqua

Di: Antonio Caria

Non solo per sponsorizzazione, ma la Torres e la Smeraldina sono insieme anche nella solidarietà per la Chiesa dei Cappuccini di Sassari.

Nei giorni scorsi il furgone dei rossoblù ha consegnato a Padre Isidoro alcune confezioni d’acqua che saranno distribuite durante i pasti.