In una settimana il "campionato 2.0" del Cagliari: i rossoblù sono rinati

Gli uomini di Ranieri hanno ottenuto 6 punti in due giornate, più che nelle precedenti dieci

Di: Redazione Sardegna Live

Un momento d'oro per Claudio Ranieri e i suoi uomini. E' bastata una settimana per risalire la china dopo un avvio di stagione disastroso.

Due vittorie in campionato e una in coppa. I due successi consecutivi in Serie A permettono ai rossoblù di uscire, almeno momentaneamente, dalla zona retrocessione.

E pensare che sino al 72' della scorsa giornata, contro il Frosinone, la classifica condannava irrimediabilmente il Cagliari, relegato all'ultimo posto. Il ribaltone che ha permesso ai sardi di rimontare lo 0-3 in poco più di 20 minuti ha dato il via al "campionato 2.0".

Ieri un altro importante successo contro il Genoa, rivelazione del campionato. Decisivi i cambi di Ranieri, con Viola prima (rete dell'1-0), e Petagna e Zappa poi, che hanno confezionato il gol del definitivo vantaggio.

Adesso la classifica dice 9, un punto in più del Verona, ma bisognerà attendere la partita dell'Empoli, questa sera a Frosinone, che dista di sole due lunghezze.