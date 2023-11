Calcio: Ranieri, 'siamo ancora in una posizione scomoda ma ora si può lottare per salvezza'

Di: Adnkronos

Cagliari, 5 nov. - (Adnkronos) - "Sono particolarmente contento. Siamo ancora in una posizione scomoda ma sono molto felice per la prestazione della squadra perché questa gara non era semplice. Il Cagliari può adesso lottare per la salvezza". Queste le parole dell'allenatore del Cagliari Claudio Ranieri, dopo la vittoria per 2-1 in casa sul Genoa. Il tecnico romano spende belle parole per l'autore del primo gol. "Viola è un calciatore importante. Sono contento per lui. Si è fatto trovare pronto e sta raccogliendo i frutti del suo lavoro ritagliandosi uno spazio importante dietro le punte". Prossimo impegno sabato all'Allianz Stadium con la Juventus. "La prossima gara la giocheremo contro la squadra più in forma del campionato. Non giocare le coppe, a mio dire, la rende la favorita per la vittoria dello scudetto e Allegri sa bene come gestire certe situazioni. Noi proveremo a fare la nostra gara. Alla fine la cosa peggiore che può succederci è perdere la partita".