La Torres pareggia con la Spal ma continua ad allungare sulle inseguitrici

I sassaresi non vanno oltre il pareggio, ma il Pescara crolla in casa e va a -7. Adesso si attendono i recuperi del Cesena

Di: Redazione Sardegna Live

Nella serata del terzo pareggio stagionale della Torres il Pescara crolla in casa e si allontana ancora dalla vetta. I sassaresi comandano in solitaria e aspettano il Cesena che, seconda a pari punti coi biancoazzurri, deve recuperare due partite.

Anche se forse momentanea, quella dei rossoblù è la prima vera fuga del campionato. Al Vanni Sanna il vantaggio immediato della Spal e l'espulsione di Scotto al 15' complicano i piani di mister Greco, che perderà il capitano anche per le prossime partite.

A ristabilire la parità numerica è il doppio giallo di Rao al 40'. Nella ripresa arriva il gol di Diakitè. La Torres spinge ma non riesce a sfondare il muro ferrarese e la partita termina in parità. Un'altra prestazione di alto livello per i sardi, che ancora una volta si confermano padroni del campo.

Adesso si attende il Cesena, e si spera in un passo falso (magari doppio) nelle due complicate sfide con Carrarese (oggi) ed Entella, quest'ultimo prossimo avversario anche dei sardi domenica prossima, 5 novembre.

Foto Sef Torres