Cagliari-Frosinone 4-3, Pavoletti fa delirare l’Unipol Domus

Il Cagliari batte il Frosinone 4-3 dopo essere stato sotto per 0-3 fino al 70’

Di: Marco Orrù

Delirio all’Unipol Domus. Il Cagliari batte il Frosinone 4-3 dopo essere stato sotto per 0-3 fino al 70’. La rimonta è firmata prima da Oristanio, poi da Makoumbou e poi da una doppietta del grande Pavoletti che c’è sempre in queste occasioni.



LA CRONACA



Ranieri schiera in porta Scuffet, Nandez e Augello sulle fasce con Goldaniga e Dossena centrali; Prati in cabina di regia insieme a Makoumbou e Deiola, Jankto e Mancosu dietro Luvumbo.



Avvio di gara equilibrato e primo tiro in porta del Frosinone all’8’ con Soulè che impegna in corner Scuffet; sul corner successivo colpo di testa alto di Romagnoli. Al 14’ la risposta del Cagliari è fiacca ed è tutta in un tiro alto di Nandez. Al 18’ è molto più sostanziosa l’occasione capitata a Prati, ma il suo tiro è respinto da Turati in calcio d’angolo, prima però che l’assistente sventolasse la bandierina per il fuorigioco di Mancosu, posizionato proprio davanti al portiere avversario. Al 23’ il Frosinone passa in vantaggio: Dossena alleggerisce per Prati che viene anticipato, la palla finisce a Soulè che solo davanti al portiere non sbaglia. Al 27’ Nandez crossa per Mancosu sul secondo palo, colpo di testa del cagliaritano e straordinaria parata di Turati al posto giusto al momento giusto. Al 29’ l’arbitro, richiamato dal Var, concede un calcio di rigore per il Cagliari per un fallo di mano di Soulè all’interno dell’area di rigore: batte Mancosu e prende la traversa con Jankto che sulla respinta di testa la mette fuori! Al 37’ il Frosinone raddoppia: azione personale di Soulè che penetra in area, supera Dossena e la mette alle spalle di Scuffet. Al 39’ Jankto ha la palla per accorciare le distanze ma il suo sinistro da centroarea finisce fuori. Al 43’ si fa male Nandez (problema si flessori della gamba destra per lui) e deve uscire, al suo posto Zappa. Al 44’ altro legno colpito da Mancosu: cross di Luvumbo e colpo di testa sul palo del trequartista rossoblù. Il primo tempo si chiude così.



All’intervallo resta negli spogliatoi Deiola ed entra Pavoletti per la rimonta. Al 49’ Bresciani triplica con un sinistro apparentemente debole che beffa Scuffet molto poco reattivo in questa circostanza. Al 63’ Ranieri si gioca gli ultimi tre cambi: dentro Viola, Oristanio e Azzi, fuori Mancosu, Luvumbo e Jankto. Al 69’ altro clamoroso salvataggio sulla linea di Monterosi su colpo di testa di Zappa che salva ancora una volta il Frosinone dal gol; per il Cagliari la partita è stregata. Al 72’ il Cagliari trova finalmente il gol con un bel sinistro a giro di Oristanio che batte Turati e riporta i rossoblù in partita. Al 76’ il Cagliari trova anche il secondo gol con Makoumbou che recupera alto un pallone e scarica il destro che batte Turati per il momentaneo 2-3. Al 78’ l’arbitro concede un rigore per fallo di Turati su Pavoletti: l’arbitro va al Var e cancella il rigore perché il portiere gialloblù tocca prima la palla dell’attaccante numero 30. I ragazzi di Ranieri si spingono in avanti alla ricerca dell’insperato pareggio trascinati da Viola e Oristanio. All’88’ cross di Zappa e colpo di testa di Pavoletti che però finisce altissimo. Al 93’ arriva finalmente il pareggio del Cagliari dopo tanto attaccare con Pavoletti che mette dentro di testa un cross di Viola. Al 96’ Pavoletti scatena il delirio: sponda di Azzi e l’attaccante rossoblù batte Turati per la clamorosa rimonta sarda.