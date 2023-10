Cagliari, Lapadula sempre più vicino al rientro

E' fermo da luglio, potrebbe tornare in campo domenica contro il Frosinone

Di: Redazione Sardegna Live, foto Instagram Lapadula

Buone notizie per Claudio Ranieri. Nandez e Mancosu sono pronti a tornare in campo domenica contro il Frosinone alla Domus e scalpita anche Lapadula, fermo da luglio. Il bomber italo-peruviano, protagonista dello scorso campionato di Serie B, potrebbe riassaporare il calcio giocato questo weekend a partita iniziata.

Nandez e Mancosu si sono allenati regolarmente questa mattina ad Assemini insieme al resto della squadra. E ora prenotano un posto in formazione nell'undici che domenica. Sino a ieri hanno seguito una tabella speciale per evitare forzature. L'obiettivo è quello di garantire la presenza in campo con i ciociari aumentando il minutaggio in campo dopo la gara a metà (usciti entrambi all'intervallo) quattro giorni fa contro la Salernitana.

Nandez doveva smaltire lo stress legato agli impegni con la nazionale uruguaiana. Mancosu doveva curare il recupero dopo la lunga inattività legata all'intervento chirurgico della scorsa estate. Il test a metà con la Salernitana ha dato buoni segnali e un po' di preoccupazione per l'indurimento muscolare di Nandez. Ora l'emergenza sembra essere rientrata.

Questa mattina lavoro regolare insieme agli altri tra esercitazioni sul possesso palla e partita a tutto campo. Personalizzato per Capradossi e Aresti. Bene anche Dossena, uscito per crampi a Salerno, e Lapadula: per il bomber possibile ritorno in campo, ma solo a gara iniziata.