Torres da urlo, espugnata anche Pescara: adesso i tifosi rossoblù sognano

I sassaresi trionfano a Pescara e allungano a +6 sui rivali in attesa del Cesena. Masala e Ruocco stendono gli uomini di Zeman

Di: Redazione Sardegna Live

Masala e poi Ruocco: la Torres passa anche a Pescara e lancia un messaggio chiaro e forte alle avversarie. Bastano quattro minuti ai sassaresi, fra il 59' e il 63', per chiudere la pratica. Vano il tentativo dei biancoazzurri di riaprire la partita col gol di Merola, due minuti più tardi: la partita termina 1-2.

Una vittoria entusiasmante per gli uomini di mister Greco, che giunti alla decima giornata allungano sulle inseguitrici, in vetta solitaria a +6, staccando il Pescara e in attesa del Cesena. Ancora imbattuti i rossoblù (otto successi e due pareggi), con uno score di sedici gol fatti ed appena quattro subiti (miglior difesa del campionato).

Domenica si torna a Sassari, dove arriva la Spal terzultima. Per Scotto e compagni l'imperativo è non abbassare la guardia: il cammino è ancora lungo e la Torres, nonostante le pesanti assenze delle ultime settimane - Giorico e Liviero su tutti - ha dimostrato di poter giocare a viso aperto con chiunque. 

Qualità, continuità e concentrazione saranno determinanti nelle prossime settimane. Nel frattempo Sassari si gode una Torres mai così convincente che, adesso sì, fa paura a tutti.

Foto Sef Torres