Giulini attacca il Var: "O si usa in modo democratico o siamo punto e a capo"

Il patron rossoblù fa riferimento al mancato intervento del Var sull'episodio Coulibaly-Prati

Di: Redazione Sardegna Live

"La tecnologia o la si usa in modo democratico o siamo punto e a capo. Guardatelo al VAR e ditemi se è rigore o no…". Tommaso Giulini chiede chiarezza su X (Twitter), ritenendo il metro di giudizio della terna arbitrale inadeguato.

Il riferimento del presidente del Cagliari è un doppio episodio: da una parte il penalty assegnato alla Salernitana allo scadere grazie all'intervento del Var, per un colpo di mano di Viola, dall'altra il pestone rifilato in area da Coulibaly a Prati, sul quale il Var ha deciso di non intervenire confermando la decisione sul campo del direttore di gara di lasciar proseguire.

Un episodio al limite che andava quantomeno rivisto al monitor e che, vista la beffa finale, lascia l'amaro in bocca. Così, dopo la decisione di Ranieri di non presentarsi ai microfoni, il patron rossoblù ha deciso di intervenire sui social per esprimere il proprio rammarico per la conduzione di gara, puntando il dito contro l'utilizzo a suo avviso errato della tecnologia.