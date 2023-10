A Salerno Ranieri si aggrappa a Nandez in formato Nazionale: è una sfida cruciale

Il centrocampista è tornato protagonista con la Nazionale, titolare anche ieri nella vittoria contro il Brasile. Dopo il gol simbolico con la Roma serve la sua spinta per trascinare i suoi nello scontro salvezza contro la Salernitana

Di: Redazione Sardegna Live

Nel burrascoso inizio di stagione del Cagliari si fa fatica a trovare degli elementi di positività da cui poter trarre stimoli per ripartire. La difesa fa acqua, in attacco latitano i gol, il gioco confusionario e la squadra disconnessa.

E' questi in momenti che l'allenatore si aggrappa ai suoi uomini di fiducia. Ed è proprio per questo che forse dal dischetto, con la Roma, è andato a sorpresa Nahitan Nandez. "El Leon" in queste prime giornate ha dimostrato di essere l'anima della squadra, che scoraggiata e passiva si affida alle sue giocate.

Non è un caso che Marcelo Bielsa, nuovo ct dell'Uruguay, abbia deciso di rimetterlo al centro del progetto della "Celeste", richiamandolo fra i convocati e lanciandolo nella mischia durante le ultime partite di qualificazione al Mondiale 2026.

Anche ieri, così come nelle precedenti tre gare, il centrocampista è partito titolare nel big match contro il Brasile, che ha visto Nandez e compagni battere i verdeoro 2-0. Col rientro imminente di Lapadula e la frizzantezza di Luvumbo saranno le prestazioni degli uomini chiave a indirizzare il proseguo di stagione dei rossoblù.

Serviranno dunque un Nandez "formato Nazionale" e un Lapagol pronto a riprendere da dove aveva lasciato, chiudendo lo scorso campionato in cima alla classifica marcatori. Ci si attende qualche risposta anche dai nuovi acquisti, Jankto e Petagna su tutti. Poi la difesa: manca la continuità di prestazioni di Dossena. Dopo un'eccellente seconda parte di stagione in serie cadetta il difensore classe '98 è venuto un po' meno nella prima parte di questo campionato, ma Ranieri ci punta.

E il capitolo portiere: Radunovic, momentaneamente sfiduciato, ha perso il posto lasciando spazio a Scuffet, reduce però dal poker giallorosso. Adesso la gerarchia è incerta, anche se a Salerno dovrebbe ancora toccare all'estremo difensore italiano. Quella di domenica potrebbe già essere una sfida cruciale in chiave salvezza: servono punti e servono subito, ai giocatori il compito di reagire con orgoglio e responsabilità.

Foto Instagram Nahitan Nandez