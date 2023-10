Gazzetta: la confessione di Fagioli: "Giocavo tutto, sono disperato", ma il giocatore risponde

Le presunte dichiarazioni del giocatore alla Procura riportate dalla Rosea. Lui risponde sui social: "Mille falsità, presto parlerò"

Di: Redazione Sardegna Live

"Pensavo di partire chiedendo scusa non solo ai tifosi bianconeri, ma a tutti tifosi del mondo del calcio e dello sport per l'errore ingenuo che ho fatto. Invece no, sono obbligato a partire con lo schifo che scrivono su di me giornali, persone solo per mettermi in cattiva luce con mille falsità... O forse meglio, solo per conquistare due visualizzazioni in più".

Così su Instagram Nicolò Fagioli ha commentato i recenti aggiornamenti che lo vedono protagonista nella vicenda scommesse. Il giocatore fa riferimento ad alcuni articoli di giornale, su tutti quelli della Gazzetta dello Sport, che riferisce le presunte confessioni del giocatore alla Procura.

"Fu Tonali a suggerirmi di giocare su un sito illegale", avrebbe raccontato il giovane centrocampista secondo quanto riferito dalla Rosea. "Ho scommesso su tutto, anche su Torino-Milan, mai però sulla Juventus. Ho chiesto prestiti ai miei compagni, sono disperato per i debiti", sono le confessioni riportate dal quotidiano.

"Presto parlerò", ha concluso il giocatore nel suo sfogo condiviso sulle Instagram stories.