Cagliari: Luvumbo e Mancosu verso il recupero

Ranieri aspetta Dossena e Nandez

Di: Redazione Sardegna Live

Per un Cagliari che fa pochi gol e pochi punti, finalmente un sospiro di sollievo: oggi pomeriggio, alla ripresa degli allenamenti in vista della gara di domenica prossima a Salerno, l'attaccante Luvumbo e il trequartista Mancosu hanno lavorato parzialmente in gruppo.

Luvumbo era tornato in anticipo dal ritiro con la sua nazionale proprio per le non in perfette condizioni fisiche. Il giocatore era partito per le amichevoli dell'Angola in Portogallo seguito dagli staff medici della nazionale e, a distanza, del Cagliari. Nel fine settimana era tornato in Sardegna rinunciando al secondo impegni con la selezione africana.

Novità positive anche in difesa: Dossena, che non aveva partecipato all'amichevole con il Carbonia, ha svolto una parte del lavoro con i compagni. Per il resto ancora in personalizzato Capradossi e Lapadula, con il bomber italo peruviano che sta accelerando i tempi in vista di una convocazione magari per le gare in casa con Frosinone e Genoa.

Lavoro a parte anche per il difensore Hatziadiakos, che in seguito a una botta aveva saltato l'ultimo impegno con la sua nazionale e nel pomeriggio si è presentato all'appuntamento di Assemini. Le sue condizioni saranno valutate meglio nei prossimi giorni.

Ranieri ora aspetta gli ultimi nazionali: Radunovic, Obert e gli azzurrini Oristanio e Prati, impegnati oggi con l'under 21. L'ultimo ad arrivare sarà Nandez: deve ancora giocare l'ultima gara con l'Uruguay.