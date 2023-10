Cagliari, a Carbonia finisce 4-1 l’amichevole con i biancoblu locali

Di: Marco Orrù

Grande festa questo pomeriggio allo stadio Zoboli di Carbonia per l’amichevole contro il Cagliari di Claudio Ranieri. Prosegue infatti il tour dei rossoblù che appena possono vanno a fare una sgambata nei vari campi della Sardegna come promesso dal mister appena rientrato in terra sarda lo scorso anno.

Tutto esaurito nello stadio della cittadina carboniese, affamata di grande calcio e che dallo scorso anno è tornata a calcare i campi dell’Eccellenza dopo un paio di anni in Serie D.

La partita è finita 4-1 per il Cagliari grazie alle reti di Petagna, Viola, Pavoletti e Jankto per i rossoblù e De Gradi per i padroni di casa.

Ranieri, privo dei vari nazionali e anche di Deiola, Aresti, Capradossi, Mancosu e Lapadula, rimasti ad allenarsi ad Asseminello, ha schierato inizialmente in porta Scuffet, Di Pardo e Augello sulle fasce, Goldaniga e Azzi centrali, Viola regista con Sulemana e Makoumbou ai suoi lati, Petagna punta centrale e Shomurodov-Jankto a supporto. Nel corso del match sono entrati Desogus (per Sulemana), Wodzicki (per Scuffet), Pereiro (per Shomurodov), Pavoletti (per Petagna), Zappa (per Makoumbou).

Questa la sequenza dei gol:

14’ p.t, Petagna (Jankto in profondità, Petagna batte in uscita il portiere);

16’ s.t. Viola (cross al centro, inserimento del regista rossoblù, stop di petto e tiro di sinistro a fulminare il portiere);

39’ s.t. Pavoletti (solo davanti al portiere lo batte con un destro imprendibile);

42’ s.t. Jankto (tiro dal limite di sinistro);

44’ s.t. De Gradi (bel destro dal limite).

Si è visto un buon Viola in cabina di regia, un Desogus pimpante, Azzi che ha fatto il centrale difensivo, mente sono parsi ancora appannati i vari Jankto, Shomurodov, Sulemana.

Ottima, infine, la prova del Carbonia che ha giocato senza paura, ha avuto anche le sue occasioni per segnare, trovando il gol nel finale con De Gradi, e tutto sommato non ha sofferto più di tanto (se non nel finale) contro una squadra di serie A.