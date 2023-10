Cagliari. formazione rivoluzionata rispetto a Firenze: con la Roma dentro Prati e Oristanio

Gioca Scuffet, le scelte di Ranieri

Di: Redazione Sardegna Live

E' un Cagliari inedito quello che sta per scendere in campo con la Roma. Per l'ottava giornata Claudio Ranieri sceglie la linea verde mettendo dentro i giovani Oristanio e Prati.

La difesa a tre con Hatzidiakos, Obert e Wieteska, va in panchina Dossena. In porta, come anticipato, sarà la prima di Scuffet dopo le deludenti prestazioni di Radunovic. Petagna confermato in attacco.

La linea a 5 di centrocampo, oltre a Prati, prevede Azzi, Makoumbou, Sulemana e Nandez. Panchina, quindi, anche per Deiola, Zappa e Augello. Alle 18 il calcio d'inizio.