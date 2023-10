Cagliari. Con la Roma spazio a Scuffet

Ranieri: "Radunovic non è sereno"

Di: Redazione Sardegna Live

"Ho parlato con Radunovic, gli ho detto che anticipo la sostituzione, gli avevo detto due partite, ma non lo vedo sereno e me lo ha confermato lui stesso e quindi spazio a Scuffet che mi dà ampie garanzie. Non ho paura di perdere Radunovic, voglio ritrovi serenità. A Scuffet ho detto che è giunta la sua ora e tocca a lui”.

Claudio Ranieri lancia il suo secondo portiere per la sfida del Cagliari contro la Roma. Il brutto momento dei rossoblù passa anche dalle scelte sui singoli, e il tecnico vuole cambiare rotta. “La squadra l’ho trovata bella, reattiva e determinata, solo chi è resiliente riesce a svoltare, sappiamo del momento difficile. Servono i fatti ora, non le parole", ha detto.

La buona notizia è il recupero di Luvumbo: “Piano piano si riaggrega con noi, non è al 100% ma molto probabilmente lo porterò in panchina. Mancosu sta facendo lavoro differenziato. Desogus lo sto vedendo bene, ha dei numeri questo ragazzo e lo terrò sempre in considerazione ora”.

E manca sempre meno al ritorno di Lapadula: "Rientro? Subito dopo la sosta mi sembra troppo presto, non credo subito: tra 15 giorni, ecco".