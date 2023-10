L'atletica sarda in vetrina: grande successo per la Alghero Half Marathon

Francesco Dejas ed Alice Capone i primi a tagliare il traguardo dei 21 km

Di: Redazione Sardegna Live, foto CRAI Alghero Half Marathon

Domenica 1 ottobre è andata in scena ad Alghero la sesta edizione della CRAI Alghero Half Marathon, corsa su strada rinomata a livello nazionale che impegna gli atleti sulla distanza della mezza maratona (21,097 km).

Un successo di pubblico e di partecipazione da parte di oltre mille atleti sardi e non che hanno regalato un grande spettacolo ai numerosi appassionati e tifosi accorsi per assistere alla manifestazione sportiva proposta da Alghero Marathon in collaborazione col Comune di Alghero, la Fondazione di Sardegna e Fidal Sardegna.

Sono stati Francesco Dejas ed Alice Capone i primi a tagliare il traguardo dei 21 km corsi lungo il nuovo percorso fronte mare, mentre Francesco Mei e Veronica Pala hanno trionfato nella prova dei 10 km.

I corridori non hanno dovuto affrontare un percorso particolarmente complesso dal punto di vista altimetrico, ma le alte temperature del fine settimana hanno reso la gara particolarmente dura con la colonnina di mercurio schizzata fin da presto oltre i trenta gradi. Dejas, graduato scelto del 151° Reggimento fanteria della Brigata Sassari e tesserato della Podistica San Gavino, ha corso la mezza maratona in 1 ora, 13 minuti e 12 secondi. Alle sue spalle il due volte vincitore ad Alghero Oualid Abdelkader (Cagliari Marathon). Matteo Lometti (Brancaleone Asti) ha fatto registrare il terzo tempo.

La mezza maratona femminile è stata dominata da Capone (Triathlon Team Sassari), già vincitrice dell'edizione 2022 ad Alghero. Alle sue spalle Eleonora Gardelli, campionessa italiana di maratona del 2018. Terza Adriana Guadalupe Dessì.

I 10 km maschili hanno visto protagonisti tre atleti dell’Academy Olbia Atletica: alle spalle di Francesco Mei, infatti, i compagni di società Stefano e Salvatore Ferrari. Nella categoria donne alle spalle di Veronica Pala (Ichnoss Sassari), si classificano Ilaria Accorigi (Runners Bergamo) ed Enrica Pintor (Isolarun).

I campioni regionali di mezza maratona maschile sono Adriano Lavena (PM, Asd Sos Iddanoesos), Antonio Carta (SM, Atl. San Teodoro), Francesco Dejas (SM35, Atl. Podistica San Gavino), Oualid Abdelkader (SM40, Cagliari Marathon), Tiziano Melia (SM45, Atl. Buddusò), Alessandro Morittu (SM50, Asd Sos Iddanoesos), Antonio Giovanni Mura (SM55, Alguerunner), Giovanni Farru (SM60, CCRS Sorso), Salvatore Fadda (SM65, Atl Ittiri Cannedu), Giuseppino Alivesi (SM70, Alghero Marathon).

Le campionesse regionali di mezza maratona femminile Adriana Guadalupe Dessì (JF, GS Atletica Ogliastra), Alice Capone (SF, TriathlonTeam Sassari), Daniela Monti (SF35, Podistica Sassari), Silvia Pala (SF40, Pol. Runners Oristano), Leonarda Cantara (SF45, GS Monte Acuto Marathon), Patrizia Mureddu (SF50, Atl. Leggera Luras), Viviana Fanari (SF5, GS Runners Cagliari), Giuseppina Farina (SF60, Pol. Amatori Olbia), Alessandra Castellaccio (SF65, Atletica Ploaghe).

Alice Capone. Foto CRAI Alghero Half Marathon