Calcio: Ibrahimovic, 'sono Dio e non sto scherzando'

"Arrivato al Barcellona Guardiola mi disse: 'Ricordati che qui i giocatori non arrivano in Ferrari". Io ho portato la mia fottuta Ferrari"

Di: Adnkronos

Roma, 2 ott. - (Adnkronos) - "Quando dico che sono Dio, pensi che sto scherzando? Non sto scherzando". Così l'ex attaccante di Juventus, Inter e Milan Zlatan Ibrahimovic, nel corso del programma 'Piers Morgan Uncensored', che andrà in onda giovedì prossimo sul programma televisivo britannico TalkTv. Il 41enne svedese svela anche un aneddoto con Pep Guardiola, suo allenatore ai tempi del Barcellona: "Nel primo incontro mi disse: 'Ricordati che qui i giocatori non arrivano in Ferrari'. Io ho portato la mia fottuta Ferrari".

"Fare il cattivo in un film di James Bond? Schiaccerei Bond. Ma sono molto costoso, non sono gratis", prosegue Ibra. Nel teaser della trasmissione precisa: "Fare un gol è meglio del sesso? Il sesso è meglio, chi la pensa diversamente ha un problema con il sesso e deve farsi aiutare. Raiola? Una grande perdita: non era solo un agente, per me era tutto. Manca a tutti".