Provocano tifosi avversari con la foto del piccolo Bradley, morto per tumore: arrestati

Rintracciati, i due spettatori sono finiti in manette per "oltraggio alla pubblica decenza"

Di: Redazione Sardegna Live

Durante la partita di Championship (Serie B inglese) fra Sheffield Wednesday e Sunderland hanno mostrato ai tifosi avversari, a mo' di sfottò, la foto di Bradley Lowery, il piccolo tifoso di 6 anni morto nel 2017 per una rara forma di tumore.

Rintracciati dalla polizia, due giovani di 24 e 31 anni sono stati arrestati per "oltraggio alla pubblica decenza". A incastrare i due una foto che li ritrae mentre sghignazzano e mostrano dal cellulare una foto del piccolo Bradley, che prima della sua morte era diventato mascotte e simbolo del Sunderland, squadra del suo cuore.

Pronta anche la condanna della società di casa, contrariata dal gesto dei due spettatori: "Condanniamo fermamente questo comportamento oltraggioso e assolutamente deplorevole. Possiamo solo scusarci per l’indubbio dolore causato alla famiglia e agli amici di Bradley", ha scritto in un comunicato, collaborando poi con la polizia per risalire ai responsabili.

La madre del piccolo, Gemma Lowery, ha ringraziato la polizia e anche lo Sheffield Wednesday “per la loro rapida condanna”, concludendo che, “come diciamo sempre, il cancro non ha colori e, come tutti sappiamo, può colpire chiunque in qualsiasi momento”.