Calcio: Serie A, Atalanta-Cagliari 1-0 dopo primo tempo

Atalanta in vantaggio grazie a un gol di Lookman

Di: Adnkronos

Bergamo, 24 set. - (Adnkronos) - L'Atalanta è in vantaggio per 1-0 sul Cagliari alla fine del primo tempo del match valido per la quinta giornata di Serie A, in corso di svolgimento al Gewiss Stadium di Bergamo. A decidere sin qui la partita il gol di Lookman al 33'.