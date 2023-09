Calcio: Cagliari a Bergamo senza Pavoletti, Jankto e Di Pardo

Allarme infermeria per Ranieri alla vigilia della gara con Atalanta

Di: Redazione Sardegna Live

Tre assenze dell'ultim'ora per la compagine di mister Ranieri in partenza per Bergamo. Per il Cagliari che domani alle 15 sfiderà l'Atalanta in trasferta, infatti, è allarme infermeria.

Sono 20 i rossoblù a disposizione: mancheranno Pavoletti e Jankto, per una gastroenterite, e Di Pardo, colpito da un attacco febbrile.

Per Pavoletti e Jankto si è sperato sino all'ultimo in una ripresa, ma inutilmente. Lavori atletici personalizzati per Mancosu, ritorno tra i convocati, invece, per Petagna, l'ex di turno, che a questo punto, visto l'assenza di Pavoletti oltre che quella da tempo di Lapadula, si candida per un posto da titolare.