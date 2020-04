Il Cagliari si taglia gli stipendi. Giulini: "Lo hanno chiesto i giocatori"

La società sarda è la seconda a muoversi dopo la Juve

Di: Redazione Sardegna Live

Il presidente del Cagliari Giulini annuncia il taglio degli stipendi dei suoi ragazzi. I calciatori rinunceranno per ora a una mensilità. "Sono stati gli stessi giocatori - spiega il patron rossoblu - a chiedermi come poter aiutare, li ringrazio per il senso di responsabilità".

Dopo la Juventus, il Cagliari è la seconda società di Serie A italiana a muoversi concretamente in tal senso.

"La stima dei quattro milioni di danni per la società si avvicina alla realtà - spiega Giulini -. Questa stima non include i diritti televisivi. Se si dovesse perdere anche quelli sarebbe una catastrofe, non basterebbe certo quella mensilità. Vedremo in quel caso cosa fare per aprile e maggio, con molta serenità".