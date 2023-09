Calcio, Cagliari-Udinese. Ranieri: "Il risultato non mi piace ma la prestazione sì"

"Questa è la strada giusta. Abbiano creato cinque sei palle gol nitide", ha commentato Ranieri

Di: Redazione Sardegna Live

" Il risultato non mi piace ma la prestazione sì . Questa è la strada. Abbiano creato cinque sei palle gol nitide. Se avessimo vinto due o tre a giusta zero nessuno avrebbe potuto dire niente. E alla fine, se non fosse stato per Radunovic, saremmo andati via con un risultato negativo. Ma io l'avevo detto a Radunovic: l'importante è buttarsi alle spalle gli errori. Anche i grandi portieri fanno un errore all'anno, importante andare avanti ", è stato il commento di Ranieri al termine di Cagliari-Udinese .

Prati ? " Un veterano - ha detto il tecnico - come se avesse sempre giocato con noi: l'ho cambiato solo perché me lo ha chiesto lui ". Shomurodov ? " Bravo, ha creato scompiglio ". E ora le prossime sfide. " Affronteremo una partita alla volta - ha ribadito Ranieri - ora pensiamo alla prima, l'Atalanta ". Quanto al modulo con l'Udinese, " loro giocano bene sulle fasce e volevo tenere la squadra protetta e allo stesso tempo consentirci di creare problemi. Bene Deiola, peccato perché avrebbe potuto anche segnare ". Sulle novità in difesa ha spiegato:

Per Sottil , tecnico dell'Udinese, un pareggio giusto. " Una partita dura, di seconde palle - ha sottolineato - abbiamo impattato bene la gara, in qualche occasione c'è andata bene. Certo, potevamo essere più precisi e cattivi nel finalizzare: non è sempre facile produrre tante palle gol e quando capitano bisogna sfruttarle. Abbiamo sofferto un po' sui calci infortuni piazzati sul primo palo. Dobbiamo crescere, ma è vero anche che gli hanno cambiato un po' i nostri piani. Poi c'è stata quell'occasione di Lucca, peccato. E vanno aggiunte alcune situazioni in cui abbiamo sfondato, ma non siamo riusciti a fare gol. Alla fine pareggio giusto. A Cagliari sarà dura per tutti ".