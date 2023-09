Cagliari, tante occasioni sprecate e il brivido Lucca: con l’Udinese è 0-0

Il Cagliari rimanda ancora l’appuntamento con la vittoria in una partita condizionata dal grande caldo

Di: Redazione Sardegna Live

Ranieri rivoluzionaria il Cagliari: 3-5-2 con Radunovic in porta, Linea difensiva composta da Chatzidiakos, Dossena e Wieteska, Zappa e Augello sulle fasce, Deiola, Makoumbou e Prati, all'esordio, in mezzo al campo, Pavoletti e Luvumbo davanti .

La prima occasione del match è per l'Udinese, Lucca con la sponda per Thauvin che si invola davanti a Radunovic ma è provvidenziale l'intervento di Chatzidiakos in corner; sul corner seguente colpo di testa alto di Kabasele all'8. Risponde il Cagliari con un contropiede di Luvumbo, sinistro dell'angolano e palla fuori. Al 12' grande occasione per Deiola: cross di Zappa preciso per il colpo di testa del centrocampista sardo che da due passi e con la porta libera colpisce a lato! Al 20' Ebosele va via ad Augello, palla in mezzo, ma Radunovic è attento e intercetta. Al 42' Luvumbo approfitta di uno svarione di Wallace, calcia col sinistro ma la palla prende il palo e torna tra le braccia di Silvestri. Primo tempo chiaramente condizionato dal grandissimo caldo. Al primo dei cinque minuti di recupero Dossena con un grande stacco di testa va vicinissimo al gol, palla sopra la traversa. Ancora Cagliari scatenato in questo finale, Luvumbo incontenibile va via a Ebosse, cross in mezzo ma Deiola spreca di testa piazzando troppo alto il pallone. Il primo tempo si chiude dopo ben 7 minuti di recupero non dopo un rischio per il Cagliari, azione personale di Thauvin conclusa con un sinistro fuori di poco.

Subito Cagliari in avanti anche nella ripresa, è ancora Luvumbo con un tiro-cross a mettere in difficoltà Silvestri. Al 49’ ancora Deiola protagonista in negativo, altro colpo di testa, stavolta da posizione più defilata, che finisce la sua corsa sul fondo. Al 60’ dentro Shomurodov e fuori Pavoletti. Al 64’ altra grande chance per i rossoblù: Guessand perde palla e lancia in contropiede Shomurodov, l’uzbeko mette in mezzo per Luvumbo ma è prodigioso il recupero di Bijol che fa sfumare l’occasione. Al 66’ dentro Azzi e fuori Augello. Al 67’ arriva la quarta occasione per Deiola che, lanciato a tu per tu con Silvestri da posizione defilata calcia a lato di pochissimo. Al 79’ autentico miracolo di Radunovic su Lucca che a tu per tu col portiere serbo si fa letteralmente ipnotizzare. All’80’ triplo cambio per Ranieri: dentro Nandez per Prati, Obert per Chatzidiakos e Di Pardo per Zappa. Sei minuti di recupero. Al 95’ espulso Wieteska per doppia ammonizione. Il risultato non cambia più.