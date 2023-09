Bologna-Cagliari 2-1, un errore di Radunovic condanna Ranieri

Il Cagliari perde ancora. Al Dall’Ara contro il Bologna è 2-1 per i padroni di casa che ribaltano la partita nel secondo tempo

Di: Marco Orrù

Il Cagliari perde ancora. Al Dall’Ara contro il Bologna è 2-1 per i padroni di casa che ribaltano la partita nel secondo tempo grazie ai gol di Zirkzee e Fabbian (clamoroso errore di Radunovic) al 90’ dopo l’iniziale vantaggio di Luvumbo. La squadra di Thiago Motta ha anche sbagliato un rigore con Orsolini. Troppo rinunciatario il Cagliari di Ranieri, un grosso passo indietro rispetto ai primi due match.

LA CRONACA

Ranieri lancia fin dal 1’ Petagna in attacco insieme a Luvumbo. Per il resto, Radunovic in porta, Zappa e Augello sulle fasce in difesa, Dossena e l’altro neo acquisto Wieteska al centro, Nandez e Jankto che agiranno come esterni di centrocampo, Sulemana e Makoumbou in mezzo al campo.

La prima occasione è per il Bologna con Karlsson che al 6’ fa partire un bolide di destro da fuori area che si stampa all’incrocio dei pali con Radunovic ormai battuto. Al 14’ Zirkzee si libera a centro area di Wieteska, calcia verso la porta, ma trova una deviazione in corner; sull’angolo successivo colpo di testa di Lucumi altissimo. Al 22’ il Cagliari, alla prima azione degna di nota, passa in vantaggio: Luvumbo scappa via a Beukema, si invola verso l’area di rigore e batte Skorupski con un bel diagonale. Al 30’ doppia grande parata di Radunovic: Kristensen mette in mezzo per Karlsson che solo davanti al portiere serbo si fa ipnotizzare, sul proseguo dell’azione arriva Zirkzee che calcia a botta sicura ma ancora il portiere rossoblù si oppone. Il Cagliari amministra bene il finale di primo tempo chiudendo in vantaggio.

All’intervallo mister Ranieri è costretto a lasciare negli spogliatoi Petagna, acciaccato, dentro Shomurodov, fuori anche Nandez e dentro Di Pardo. I rossoblù passano alla difesa a tre con Zappa centrale di destra, Di Pardo a tutta fascia e Shomurodov a fianco di Luvumbo. Il canovaccio del match è quello del primo tempo, col Bologna che fa la partita e il Cagliari che attende. I padroni di casa trovano il pareggio al 59’ con Zirkzee che approfitta di un momento di libertà concessogli dalla difesa del Cagliari battendo Radunovic sul primo palo. Al 66’ dentro Deiola e Oristanio, fuori Zappa e Jankto, rossoblù ora col 4-3-3. Quattro minuti dopo il Cagliari finisce i cambi con Azzi al posto di Augello. Al 73’ Orsato fischia un calcio di rigore per il Bologna per fallo di mano di Di Pardo, batte Orsolini e la palla finisce sulla traversa! Si salva il Cagliari. Al 79’ Luvumbo, ancora lui, crea i presupposti per il pareggio, ma Sulemana conclude alto da ottima posizione.

Al 90’ il Bologna passa in vantaggio: Radunovic non trattiene un tiro di Kristiansen, arriva Fabbian che gli ruba il tempo e la mette dentro per il vantaggio felsineo. Otto minuti di recupero. Al 95’ Zirkzee triplica, ma Orsolini era in fuorigioco e il gol viene annullato. Al 97’ tiro alto di Di Pardo e qui si spengono le ultime residue chance di pareggio per il Cagliari.