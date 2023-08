Stop a bevande in contenitori di vetro e lattine durante partite del Cagliari: l'ordinanza di Truzzu

Il divieto sarà valido durante tutta la stagione

Di: Redazione Sardegna Live

Divieto temporaneo di vendita per asporto di bevande alcoliche e non alcoliche contenute in contenitori di vetro o lattine. E' l'ordinanza del sindaco Paolo Truzzu riguardante la distribuzione di bevande in prossimità dello Stadio "Unipol Domus" a partire da lunedì e in occasione delle partite di calcio che si disputeranno a Cagliari.

Il divieto è valido dalle due ore precedenti alle gare alla due ore successive al termine delle stesse. Il provvedimento, adottato tra le misure idonee a garantire la tutela dell'incolumità pubblica, della sicurezza e dell'ordine pubblico, che impediscano il verificarsi di situazioni pericolose determinate dall'abuso di alcolici e dall'uso improprio dei contenitori di vetro e lattine, anche all'esterno dello stadio, si riferisce alle gare previste dal calendario del campionato di serie A (stagione 2023-2024), dal calendario di Coppa Italia, oltreché in occasione di tutti i recuperi delle partite di calcio non disputate, previste dal medesimo calendario e di tutte le amichevoli che saranno giocate nello stadio nello stesso periodo.

In particolare, le prescrizioni comprendono: il divieto assoluto della vendita per asporto di bevande alcoliche e non alcoliche contenute in contenitori di vetro o in lattine; il divieto di vendita, per asporto si intende adottato nei confronti di tutti gli operatori commerciali e di tutti gli esercizi pubblici operanti, anche in forma ambulante, nelle aree sotto indicate in prossimità dello Stadio Unipol Domus: Via Pessagno dalla bretella di immissione con via Campioni d'Italia a via Caboto; Via San Bartolomeo da via Campioni d'Italia a via Salvatore Ferrara; Via Salvatore Ferrara dalla rotatoria di via San Bartolomeo sino all'altezza del ponte sulla via Caboto e nel territorio da esse circoscritto; Area parcheggio "Cuore" e nelle strade ad esso perimetrali: area ricompresa all'interno del perimetro individuato dalla via Vespucci, via san Bartolomeo (tratto via Vespucci/via ' S. Ferrara), via Ferrara (tratto via S. Ferrara/immissione anello vecchio stadio S. Elia).